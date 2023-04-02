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В течение дня оккупанты обстреляли 4 громады Сумщины

В течение дня оккупанты обстреляли 4 громады Сумщины

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В течение дня российские захватчики обстреляли 4 громады Сумской области, а именно Белопольскую, Краснопольскую, Юнаковскую и Хотинскую, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сумской ОГА.

Цитата

"В течение дня россияне осуществили обстрелы территории 4 громад Сумщины: Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Хотинской", — говорится в сообщении.

Детали

В Юнаковской громаде россияне били по территории из миномета, было зафиксировано 20 прилетов, также в результате обстрела повреждены помещения агропредприятия: здание фермы, холодильное оборудование и линия электросети.

В Хотинской общине в результате минометного обстрела было зафиксировано 12 прилетов и повреждено 6 частных домов. Зафиксировали два обстрела из миномета и в Белопольской громаде, было 17 прилетов.

В Краснопольской громаде был обстрел из ПТРК (управляемая ракета) по территории, а также минометный обстрел: 2 прилета.

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