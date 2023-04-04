ЦНС: россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области открывают центры "промывки мозгов"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Запорожской области оккупанты разворачивают целенаправленную кампанию по навязыванию местному населению российской идентичности и принуждению к интеграции в социально-культурное пространство россии, об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

"Так, активно распространяется заявление главы Федерального агентства по делам национальностей рф Евгения Баринова, в котором он анонсировал открытие сети представительств данного агентства на ВОТ Запорожской области с целью "укрепления русской идентичности и межнационального единства в регионах, которые лишь недавно освободили из-под гнета украинской пропаганды", - сообщают в Центре сопротивления.

Дополнение

"При этом, отмечается, что деятельность созданных представительств Федерального агентства по делам национальностей рф будет сконцентрирована на привлечении различных социальных групп населения ВОТ Запорожской области к сотрудничеству с российскими общественными организациями, создании совместных программ "просветительской работы", а также активному внедрению "гуманитарных программ", - говорится в сообщении.

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