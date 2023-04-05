В Запорожской области оккупанты не допускают фермеров к посевной без российского паспорта - Центр сопротивления

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"Оккупанты придумывают ограничения и инициируют условия, при которых без паспорта врага жизнь на ВОТ невозможна. Так, теперь все фермеры должны получить разрешение от оккупантов для работы в полях. Условием для получения разрешения является красная макулатура", — отметили в ЦНС.

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В Центре национального сопротивления отметили, что сейчас в Запорожской области подавляющее количество населения, которое не выехало и не было депортировано, все равно не соглашается получать паспорт врага.

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