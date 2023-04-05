В Запорожской области оккупанты не допускают фермеров к посевной без российского паспорта - Центр сопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские захватчики в Запорожской области заставляют фермеров получить разрешение от них для работы в полях. Условием для получения разрешения является паспорт рф. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
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"Оккупанты придумывают ограничения и инициируют условия, при которых без паспорта врага жизнь на ВОТ невозможна. Так, теперь все фермеры должны получить разрешение от оккупантов для работы в полях. Условием для получения разрешения является красная макулатура", — отметили в ЦНС.
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В Центре национального сопротивления отметили, что сейчас в Запорожской области подавляющее количество населения, которое не выехало и не было депортировано, все равно не соглашается получать паспорт врага.
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