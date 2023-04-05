ЦНС: в Энергодаре оккупанты похищают работников ЗАЭС для "профилактических бесед" в застенках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Энергодаре оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции для того, чтобы давя на людей в застенках, убедить их получить паспорт рф. Передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Цитата
"В Энергодаре оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции для "профилактических бесед" в застенках, чтобы те брали паспорта рф", – говорится в сообщении.
Детали
По информации ЦНС "враг создал "карманный" профессиональный союз к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают".
"Особое внимание уделяется тем, кто не заключил договор с "росатомом", – добавили в Центре сопротивления.
Также в центре отметили, что рф не способна уволить всех работников станции из-за нехватки рабочей силы соответствующей специальности.
Дополнение
Российские захватчики в Запорожской области заставляют фермеров получить разрешение от них для работы в полях. Условием для получения разрешения является паспорт рф.