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Вломились в масках в помещение: оккупанты похитили еще четырех работников ЗАЭС

Вломились в масках в помещение: оккупанты похитили еще четырех работников ЗАЭС

Киев • УНН

 • 746640 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты похитили еще четырех работников Запорожской атомной электростанции, ворвавшись в масках в одно из помещений, пишет УНН со ссылкой на Энергоатом.

Детали

Сообщается, что вечером 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции.

Атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и сейчас место их пребывания остается неизвестным.

Показательно, что все четверо считались лояльными к оккупационному руководству ЗАЭС, ведь подписали контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Среди задержанных, в частности, был и заместитель "начальника" службы марк волков, который всячески способствовал незаконной деятельности захватчиков.

Цитата

“Несмотря на официальный переход на работу к оккупантам, их боссы не могут найти у задержанных паспорта рф: то ли не взяли пока, то ли тщательно скрывают. Возможно, таким образом они стремятся пройти между капельками, чтобы после деоккупации не попасть в список коллаборационистов, и именно это не понравилось рашистам. Так или иначе, ситуация на ЗАЭС становится все более напряженной: проверки и поиск неблагонадежных усиливаются, и даже сотрудничество с оккупантами не спасает от подвала или допросов”, – отметили в Энергоатоме.

Дополнение

В Энергодаре оккупанты похищают работников ЗАЭС для "профилактических бесед" в пыточных.

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