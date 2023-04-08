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Энергоатом: оккупанты дополнительно ограждают подъезды к Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 643100 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты устанавливают дополнительный забор для ограждения подъездов к Запорожской АЭС, заявили в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты устанавливают дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к ЗАЭС. Отныне работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо к ней, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Энергоатома, рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, которые доставляют атомщиков на работу, больше не будут курсировать до финального пункта маршрута. "Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданию станции. Для этого уже начали рыть землю", - указали в НАЭК.

Поэтому маршрутные автобусы, как сообщается, доезжают только до кольца, где работников ЗАЭС высаживают, и дальше они должны просто идти.

"Таким образом рашисты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, как будто готовя ее к обороне. А проще говоря: они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта", - отметили в Энергоатоме.

"ЗАЭС – это Украина! И никакие заборы не помешают вернуть станцию под контроль государства и законного оператора – Энергоатома!" - резюмировали в НАЭК.

Напомним

Оккупанты похитили еще четырех работников ЗАЭС, ворвавшись в масках в помещение.

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