Окупанти хочуть взяти у заручники колектив Запорізької АЕС - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Через дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, рашисти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС, передає УНН із посиланням на повідомлення Енергоатому у Telegram.
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Як повідомляє Енергоатом, загарбники вже завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС.
Подібний трюк окупанти вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках аж до деокупації, додали у компанії.
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