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Окупанти хочуть взяти у заручники колектив Запорізької АЕС - Енергоатом

Окупанти хочуть взяти у заручники колектив Запорізької АЕС - Енергоатом

Київ • УНН

 • 853761 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Через дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, рашисти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС, передає УНН із посиланням на повідомлення Енергоатому у Telegram.

Деталі

Як повідомляє Енергоатом, загарбники вже завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС.

Подібний трюк окупанти вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках аж до деокупації, додали у компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Енергоатом: окупанти додатково огороджують під'їзди до Запорізької АЕС

Раніше

Російські окупанти викрали ще чотирьох працівників Запорізької атомної електростанції, увірвавшись у масках до одного з приміщень.

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