08:10
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
публикации
Эксклюзивы
Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменится

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Министр образования Оксен Лисовой утвердил перечень первых участников экспериментального проекта по реорганизации учреждений профессионального образования в коммунальные некоммерческие общества. Это решение дает старт реализации положений Закона Украины "О профессиональном образовании".

Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменится
Фото: t.me/lisovyioksen

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подписал приказ об утверждении перечня первых участников экспериментального проекта по реорганизации учреждений профессионального образования в коммунальные некоммерческие общества. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил министр, это решение дает старт реализации положений Закона Украины "О профессиональном образовании" и создает предпосылки для финансовой и управленческой автономии учреждений профобразования.

Колледжи будут функционировать как коммунальные некоммерческие общества, смогут самостоятельно определять кадровую политику, более гибко управлять ресурсами и направлять заработанные средства на развитие – модернизацию мастерских, повышение качества образовательных услуг и т.д. Также эксперимент позволит проверить механизм расчета стоимости образовательной услуги и ее закупки, протестировать новые подходы к управлению и выстроить прозрачное взаимодействие между учредителем и учреждением

- говорится в сообщении министра.

Также Лисовой перечислил первые четыре профессиональных колледжа, которые уже присоединяются к эксперименту и начинают реорганизацию в коммунальные некоммерческие общества:

  • Коммунальное учреждение профессионального образования «Нововолынский центр профессионального образования» Волынского областного совета;
    • Профессиональный колледж технических инноваций города Житомира;
      • Профессиональный колледж сервиса и дизайна города Житомира;
        • Профессиональный колледж индустрии красоты и технологий города Житомира.

          Напомним

          Кабинет министров Украины принял решение направить 3,28 млрд гривен дополнительного финансирования научным учреждениям и учреждениям высшего образования по результатам государственной аттестации. Распределение средств впервые будет проводиться по формульному механизму, то есть, в зависимости от аттестационной группы, масштабов учреждения и результативности его деятельности.

          Евгений Устименко

          ОбществоОбразование
          Государственный бюджет
          Кабинет Министров Украины
          Оксен Лисовой
          Украина