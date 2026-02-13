Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменится
Киев • УНН
Министр образования Оксен Лисовой утвердил перечень первых участников экспериментального проекта по реорганизации учреждений профессионального образования в коммунальные некоммерческие общества. Это решение дает старт реализации положений Закона Украины "О профессиональном образовании".
Детали
Как отметил министр, это решение дает старт реализации положений Закона Украины "О профессиональном образовании" и создает предпосылки для финансовой и управленческой автономии учреждений профобразования.
Колледжи будут функционировать как коммунальные некоммерческие общества, смогут самостоятельно определять кадровую политику, более гибко управлять ресурсами и направлять заработанные средства на развитие – модернизацию мастерских, повышение качества образовательных услуг и т.д. Также эксперимент позволит проверить механизм расчета стоимости образовательной услуги и ее закупки, протестировать новые подходы к управлению и выстроить прозрачное взаимодействие между учредителем и учреждением
Также Лисовой перечислил первые четыре профессиональных колледжа, которые уже присоединяются к эксперименту и начинают реорганизацию в коммунальные некоммерческие общества:
- Коммунальное учреждение профессионального образования «Нововолынский центр профессионального образования» Волынского областного совета;
- Профессиональный колледж технических инноваций города Житомира;
- Профессиональный колледж сервиса и дизайна города Житомира;
- Профессиональный колледж индустрии красоты и технологий
города Житомира.
Напомним
