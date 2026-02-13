Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменится

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подписал приказ об утверждении перечня первых участников экспериментального проекта по реорганизации учреждений профессионального образования в коммунальные некоммерческие общества. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Как отметил министр, это решение дает старт реализации положений Закона Украины "О профессиональном образовании" и создает предпосылки для финансовой и управленческой автономии учреждений профобразования.

Колледжи будут функционировать как коммунальные некоммерческие общества, смогут самостоятельно определять кадровую политику, более гибко управлять ресурсами и направлять заработанные средства на развитие – модернизацию мастерских, повышение качества образовательных услуг и т.д. Также эксперимент позволит проверить механизм расчета стоимости образовательной услуги и ее закупки, протестировать новые подходы к управлению и выстроить прозрачное взаимодействие между учредителем и учреждением