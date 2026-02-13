Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що зміниться
Київ • УНН
Міністр освіти Оксен Лісовий затвердив перелік перших учасників експериментального проєкту з реорганізації закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства. Це рішення дає старт реалізації положень Закону України "Про професійну освіту".
Деталі
Як зазначив міністр, це рішення дає старт реалізації положень Закону України "Про професійну освіту" та створює передумови для фінансової та управлінської автономії закладів профосвіти.
Коледжі функціонуватимуть як комунальні некомерційні товариства, зможуть самостійно визначати кадрову політику, гнучкіше управляти ресурсами та спрямовувати зароблені кошти на розвиток - модернізацію майстерень, підвищення якості освітніх послуг тощо. Також експеримент дасть змогу перевірити механізм розрахунку вартості освітньої послуги та її закупівлі, протестувати нові підходи до управління й вибудувати прозору взаємодію між засновником і закладом
Також Лісовий перерахував перші чотири професійні коледжі, які вже долучаються до експерименту і розпочинають реорганізацію в комунальні некомерційні товариства:
- Комунальний заклад професійної освіти «Нововолинський центр професійної освіти» Волинської обласної ради;
- Професійний коледж технічних інновацій міста Житомира;
- Професійний коледж сервісу і дизайну міста Житомира;
- Професійний коледж індустрії краси і технологій
міста Житомира.
