Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що зміниться

$42.990.04
51.030.17
ukenru
08:10 • 3424 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 5312 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 22563 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 47555 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 34610 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 44876 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 34365 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27008 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 27772 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29814 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
91%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники на Півдні знищили човен і роботизований комплекс ворогаVideo13 лютого, 00:21 • 5340 перегляди
Американці вважають Байдена кращим президентом за Трампа - опитування13 лютого, 01:30 • 9182 перегляди
Транспорт в окупованому Криму працює в режимі виживання, запізнення автобусів до 2 годин - ЦНС13 лютого, 02:02 • 11339 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України04:21 • 10724 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 5172 перегляди
Публікації
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 5438 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 45691 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 87324 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 77128 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 81606 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 19593 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 23802 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 49261 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 42297 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 43983 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Гриби

Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що зміниться

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Міністр освіти Оксен Лісовий затвердив перелік перших учасників експериментального проєкту з реорганізації закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства. Це рішення дає старт реалізації положень Закону України "Про професійну освіту".

Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що зміниться
Фото: t.me/lisovyioksen

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підписав наказ про затвердження переліку перших учасників експериментального проєкту з реорганізації закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як зазначив міністр, це рішення дає старт реалізації положень Закону України "Про професійну освіту" та створює передумови для фінансової та управлінської автономії закладів профосвіти.

Коледжі функціонуватимуть як комунальні некомерційні товариства, зможуть самостійно визначати кадрову політику, гнучкіше управляти ресурсами та спрямовувати зароблені кошти на розвиток - модернізацію майстерень, підвищення якості освітніх послуг тощо. Також експеримент дасть змогу перевірити механізм розрахунку вартості освітньої послуги та її закупівлі, протестувати нові підходи до управління й вибудувати прозору взаємодію між засновником і закладом

- йдеться в дописі міністра.

Також Лісовий перерахував перші чотири професійні коледжі, які вже долучаються до експерименту і розпочинають реорганізацію в комунальні некомерційні товариства:

  • Комунальний заклад професійної освіти «Нововолинський центр професійної освіти» Волинської обласної ради;
    • Професійний коледж технічних інновацій міста Житомира;
      • Професійний коледж сервісу і дизайну міста Житомира;
        • Професійний коледж індустрії краси і технологій міста Житомира.

          Нагадаємо

          Кабінет міністрів України ухвалив рішення спрямувати 3,28 млрд гривень додаткового фінансування науковим установам та закладам вищої освіти за результатами державної атестації. Розподіл коштів вперше буде проводитися за формульним механізмом, тобто, залежно від атестаційної групи, масштабів установи та результативності її діяльності.

          Євген Устименко

          СуспільствоОсвіта
          Державний бюджет
          Кабінет Міністрів України
          Оксен Лісовий
          Україна