Около 1500 женщин служат в ГУР - Буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в разведке служит около 1500 женщин. Об этом Буданов сказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, передает УНН.

Детали

Единственное, что могу сказать, что процент женщин, как в оперативных, так и боевых (подразделениях - ред.)... в боевых там немножко медленнее, а в оперативных немножко быстрее, но значительно увеличивается и эта тенденция продолжается довольно долго. Гендерные вопросы у нас они в хорошем смысле существуют. У нас большой процент женщин служит. Если не ошибаюсь, около 1500 женщин - сказал Буданов.

Напомним

В Украине запускают новое направление программы "Контракт 18-24" для операторов дронов. Он предусматривает срок службы два года и выплату 1 млн грн тремя этапами.