Близько 1500 жінок служить в ГУР - Буданов
Київ • УНН
Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що близько 1500 жінок служать у розвідці. Їхня кількість значно збільшується як в оперативних, так і в бойових підрозділах.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у розвідці служить близько 1500 жінок. Про це Буданов сказав в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, передає УНН.
Деталі
Єдине, що можу сказати, що відсоток жінок, як у оперативних, так і бойових (підрозділах - ред.)... в бойових там трошки повільніше, а оперативних трошки швидше, але значно збільшується і ця тенденція триває досить таки довго. Гендерні питання в нас вони в гарному сенсі існують. В нас великий відсоток жінок служить. Якщо не помиляюся, що близько 1500 жінок
Нагадаємо
В Україні запускають новий напрямок програми "Контракт 18-24" для операторів дронів. Він передбачає термін служби два роки та виплату 1 млн грн трьома етапами.