Киев • УНН
Около 1,2 млн внутренне перемещенных лиц получают финансовую помощь от государства на основе доходов семьи. Выплата для ВПЛ будет действовать 6 месяцев и останется как кризисный инструмент поддержки населения.
Около 1,2 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получают финансовую помощь от государства, которая предоставляется на основе доходов семьи. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"На сегодня, около 1,2 млн ВПЛ получают финансовую помощь от государства. Помощь назначается на семью, с учетом доходов", - сказала Марчак.
Она говорит, что ресурсы в стране ограничены и они влияют на способность выплаты помощи.
"Количество людей, которые нуждаются в помощи увеличивается, а количество налогоплательщиков уменьшается", - добавила она.
По ее словам, выплата для ВПЛ гарантированно будет действовать только 6 месяцев.
"Первые 6 месяцев, мы платим почти без условно. К примеру те семьи, которые вынуждены были покинуть в принудительный способ свой дом из-за эвакуации, могут обращаться в управление соцзащиты с почти минимальными условиями, и почти все мы будем назначать на полгода", - сказала Марчак.
Она отметила, что выплата для ВПЛ останется, ведь она является кризисным инструментом для поддержки населения
Напомним
На 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной помощи внутренне перемещенным лицам. Получателями помощи по состоянию на 1 сентября являются 1,2 миллиона ВПЛ.