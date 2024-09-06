Мінфіном на наступний рік не було заплановано збільшення розмірів допомоги ВПО

На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Отримувачами допомоги станом на 1 вересня є 1,2 мільйона ВПО. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.

Ми плануємо запровадити нові заходи з підтримки ВПО. Мова йде про надання ВПО субсидій на оплату вартості або частини вартості оренди житлового приміщення. Це буде пілотний проєкт у дев'яти прифронтових областях, ми це опрацювали з Міністерством соцполітики. На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної допомоги ВПО, але цьогорічні об'єми є достатніми для того, щоб говорити про ряд напрямків, які були до цього часу, це створення нових робочих місць для переселенців,