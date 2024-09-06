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Мінфіном на наступний рік не було заплановано збільшення розмірів допомоги ВПО

Мінфіном на наступний рік не було заплановано збільшення розмірів допомоги ВПО

Київ • УНН

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Уряд поки не планує збільшувати розміри державної допомоги для внутрішніх переселенців на 2025 рік. Станом на 1 вересня допомогу від держави отримують 1,2 млн ВПО.

На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Отримувачами допомоги станом на 1 вересня є 1,2 мільйона ВПО. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.

Ми плануємо запровадити нові заходи з підтримки ВПО. Мова йде про надання ВПО субсидій на оплату вартості або частини вартості оренди житлового приміщення. Це буде пілотний проєкт у дев'яти прифронтових областях, ми це опрацювали з Міністерством соцполітики. На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної допомоги ВПО, але цьогорічні об'єми є достатніми для того, щоб говорити про ряд напрямків, які були до цього часу, це створення нових робочих місць для переселенців,

- розповів Шмигаль.

За його словами, такі програми реалізуються за рахунок коштів бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Уряд планує два роки виплачувати переселенцям субсидії на оренду житла - Мінсоцполітики15.03.24, 16:26 • 31531 перегляд

По статистиці станом на сьогодні в Україні зареєстровано 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Фактично з них після повномасштабного, після початку повномасштабного вторгнення кількість долучених – це 3,6 мільйона ВПО, зареєстровані вперше 2,65. Отримувачами допомоги станом на 1 вересня є 1,2 мільйона внутрішньо переміщених осіб,

- повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що фактично ми змінювали підходи, запроваджували певні критерії, які стосувались фінансово-майнового стану, які стосувались доходу на одну особу в родині не менше 9 тисяч 444 гривень.

Доповнення

В серпні уряд розпочав проведення експериментального проєкту підтримки проживання за принципом „гроші ходять за людиною". Розроблено механізм, подробиці якого повідомляє Міністерство соціальної політики.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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