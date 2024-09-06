Мінфіном на наступний рік не було заплановано збільшення розмірів допомоги ВПО
Київ • УНН
Уряд поки не планує збільшувати розміри державної допомоги для внутрішніх переселенців на 2025 рік. Станом на 1 вересня допомогу від держави отримують 1,2 млн ВПО.
На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Отримувачами допомоги станом на 1 вересня є 1,2 мільйона ВПО. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.
Ми плануємо запровадити нові заходи з підтримки ВПО. Мова йде про надання ВПО субсидій на оплату вартості або частини вартості оренди житлового приміщення. Це буде пілотний проєкт у дев'яти прифронтових областях, ми це опрацювали з Міністерством соцполітики. На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної допомоги ВПО, але цьогорічні об'єми є достатніми для того, щоб говорити про ряд напрямків, які були до цього часу, це створення нових робочих місць для переселенців,
За його словами, такі програми реалізуються за рахунок коштів бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
Уряд планує два роки виплачувати переселенцям субсидії на оренду житла - Мінсоцполітики15.03.24, 16:26 • 31531 перегляд
По статистиці станом на сьогодні в Україні зареєстровано 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Фактично з них після повномасштабного, після початку повномасштабного вторгнення кількість долучених – це 3,6 мільйона ВПО, зареєстровані вперше 2,65. Отримувачами допомоги станом на 1 вересня є 1,2 мільйона внутрішньо переміщених осіб,
Він зазначив, що фактично ми змінювали підходи, запроваджували певні критерії, які стосувались фінансово-майнового стану, які стосувались доходу на одну особу в родині не менше 9 тисяч 444 гривень.
Доповнення
В серпні уряд розпочав проведення експериментального проєкту підтримки проживання за принципом „гроші ходять за людиною". Розроблено механізм, подробиці якого повідомляє Міністерство соціальної політики.