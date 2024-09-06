Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

  •  108835 просмотра
Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

  •  119788 просмотра
Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

  •  121006 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  117137 просмотра
Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  118078 просмотра
публикации
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  104269 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  106023 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  179674 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  167659 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

5 сентября 2024, 07:33  •  169320 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

  •  7628 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

  •  87182 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  102042 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  119411 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  161142 просмотра
Актуальное
Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ

Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 11:49  •  2778 просмотра

Read in English

Правительство пока не планирует увеличивать размеры государственного пособия для внутренних переселенцев на 2025 год. По состоянию на 1 сентября помощь от государства получают 1,2 млн ВПЛ.

На 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной помощи внутренне перемещенным лицам. Получателями помощи по состоянию на 1 сентября являются 1,2 миллиона ВПЛ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.

Мы планируем ввести новые меры по поддержке ВПЛ. Речь идет о предоставлении ВПЛ субсидий на оплату стоимости или части стоимости аренды жилого помещения. Это будет пилотный проект в девяти прифронтовых областях, мы это проработали с Министерством соцполитики. На 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной помощи ВПЛ, но нынешние объемы достаточны для того, чтобы говорить о ряде направлений, которые были до сих пор, это создание новых рабочих мест для переселенцев,

- рассказал Шмыгаль.

По его словам, такие программы реализуются за счет средств бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы

Уряд планує два роки виплачувати переселенцям субсидії на оренду житла - Мінсоцполітики15 марта 2024, 14:26 • 31364 просмотра

По статистике на сегодня в Украине зарегистрировано 4,9 миллиона внутренне перемещенных лиц. Фактически из них после полномасштабного, после начала полномасштабного вторжения количество приобщенных - это 3,6 миллиона ВПЛ, зарегистрированные впервые 2,65. Получателями помощи по состоянию на 1 сентября является 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц,

- сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что фактически мы меняли подходы, вводили определенные критерии, которые касались финансово-имущественного состояния, которые касались дохода на одного человека в семье не менее 9 тысяч 444 гривен.

Дополнение

В августе правительство начало проведение экспериментального проекта поддержки проживания по принципу «деньги ходят за человеком». Разработан механизм, подробности которого сообщает Министерство социальной политики.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
  •  76759 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке
  •  78524 просмотра

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке

Эксклюзив
Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт
  •  100914 просмотра

Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт

Эксклюзив
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
  •  72403 просмотра

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете
  •  74106 просмотра

Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
  •  104828 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
5 сентября 2024, 10:57  •  106118 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
5 сентября 2024, 08:59  •  108740 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
5 сентября 2024, 08:04  •  167659 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
5 сентября 2024, 07:25  •  149579 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Популярные

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  118078 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  117137 просмотра
Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

  •  121006 просмотра
Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

  •  119788 просмотра
Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

  •  108835 просмотра

Публикации

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  104269 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  106023 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  179674 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  167659 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

5 сентября 2024, 07:33  •  169320 просмотра

Война

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

  •  722 просмотра
Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ

Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ

  •  5566 просмотра
"По этому поводу обращаюсь к ООН и МККК": Омбудсмен заявил о появлении видео расстрела оккупантами вероятно украинского военнопленного

"По этому поводу обращаюсь к ООН и МККК": Омбудсмен заявил о появлении видео расстрела оккупантами вероятно украинского военнопленного

  •  4613 просмотра
Ракетный удар по Львову: в больницах до сих пор остается 18 пациентов, среди них ребенок

Ракетный удар по Львову: в больницах до сих пор остается 18 пациентов, среди них ребенок

  •  5244 просмотра
Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

  •  10619 просмотра

политика

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

  •  722 просмотра
На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

  •  7187 просмотра
Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

  •  10619 просмотра
Кабмин уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности

Кабмин уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности

  •  6476 просмотра
Шмыгаль о создании нового министерства: цель вернуть 7,5 млн человек в Украину не принуждением, а перспективами

Шмыгаль о создании нового министерства: цель вернуть 7,5 млн человек в Украину не принуждением, а перспективами

  •  8636 просмотра

Война

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

  •  722 просмотра
Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ

Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ

  •  5566 просмотра
"По этому поводу обращаюсь к ООН и МККК": Омбудсмен заявил о появлении видео расстрела оккупантами вероятно украинского военнопленного

"По этому поводу обращаюсь к ООН и МККК": Омбудсмен заявил о появлении видео расстрела оккупантами вероятно украинского военнопленного

  •  4613 просмотра
Ракетный удар по Львову: в больницах до сих пор остается 18 пациентов, среди них ребенок

Ракетный удар по Львову: в больницах до сих пор остается 18 пациентов, среди них ребенок

  •  5244 просмотра
Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

  •  10619 просмотра

политика

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

  •  722 просмотра
На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

  •  7187 просмотра
Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

  •  10619 просмотра
Кабмин уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности

Кабмин уволил заместителей министров, которые были назначены на новые должности

  •  6476 просмотра
Шмыгаль о создании нового министерства: цель вернуть 7,5 млн человек в Украину не принуждением, а перспективами

Шмыгаль о создании нового министерства: цель вернуть 7,5 млн человек в Украину не принуждением, а перспективами

  •  8636 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

  •  41726 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

  •  39373 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

  •  36323 просмотра

Экономика

«Национальный кэшбек": к программе уже присоединились 10 производителей Киевщины

«Национальный кэшбек": к программе уже присоединились 10 производителей Киевщины

  •  2552 просмотра
На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

  •  7187 просмотра
В прошлом году производство оружия выросло втрое, с начала этого года вдвое - Шмыгаль

В прошлом году производство оружия выросло втрое, с начала этого года вдвое - Шмыгаль

  •  17030 просмотра
Еврокомиссия выделяет Украине 40 млн евро на ремонт энергоинфраструктуры

Еврокомиссия выделяет Украине 40 млн евро на ремонт энергоинфраструктуры

  •  44664 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  106014 просмотра

Киев

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

  •  24536 просмотра
В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

  •  24829 просмотра
В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

  •  36137 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  117130 просмотра
В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

  •  36290 просмотра