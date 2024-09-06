Минфином на следующий год не было запланировано увеличение размеров помощи ВПЛ
Киев • УНН
Правительство пока не планирует увеличивать размеры государственного пособия для внутренних переселенцев на 2025 год. По состоянию на 1 сентября помощь от государства получают 1,2 млн ВПЛ.
На 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной помощи внутренне перемещенным лицам. Получателями помощи по состоянию на 1 сентября являются 1,2 миллиона ВПЛ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.
Мы планируем ввести новые меры по поддержке ВПЛ. Речь идет о предоставлении ВПЛ субсидий на оплату стоимости или части стоимости аренды жилого помещения. Это будет пилотный проект в девяти прифронтовых областях, мы это проработали с Министерством соцполитики. На 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной помощи ВПЛ, но нынешние объемы достаточны для того, чтобы говорить о ряде направлений, которые были до сих пор, это создание новых рабочих мест для переселенцев,
По его словам, такие программы реализуются за счет средств бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы
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По статистике на сегодня в Украине зарегистрировано 4,9 миллиона внутренне перемещенных лиц. Фактически из них после полномасштабного, после начала полномасштабного вторжения количество приобщенных - это 3,6 миллиона ВПЛ, зарегистрированные впервые 2,65. Получателями помощи по состоянию на 1 сентября является 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц,
Он отметил, что фактически мы меняли подходы, вводили определенные критерии, которые касались финансово-имущественного состояния, которые касались дохода на одного человека в семье не менее 9 тысяч 444 гривен.
Дополнение
В августе правительство начало проведение экспериментального проекта поддержки проживания по принципу «деньги ходят за человеком». Разработан механизм, подробности которого сообщает Министерство социальной политики.