Правительство планирует два года выплачивать переселенцам субсидии на аренду жилья - Минсоцполитики

В ближайшие два года внутренним переселенцам планируют выдавать субсидию для аренды жилья. Об этом сообщает Министерство социальной политики, передает УНН.

Детали

Министерство социальной политики разрабатывает механизм выплаты субсидий переселенцам на оплату аренды жилья. Ожидается, что программа будет введена с июня этого года и будет действовать в течение двух лет. Однако проект находится на стадии согласования.

Размер субсидии будет адаптирован к стоимости аренды жилья в конкретном регионе или городе. Это означает, что сумма субсидии будет учитывать разницу в цене аренды в таких местах, как Киев, Николаев, Закарпатье или в небольших населенных пунктах.

Кроме того, размер субсидии будет регулироваться в зависимости от:

количества человек в семье, которая арендует жилье;

доходов домохозяйства;

способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться с учетом доходов: чем они меньше, тем больший процент аренды жилья будет покрывать субсидия. В первую очередь эта поддержка будет предоставлена внутренне перемещенным лицам. В будущем такая помощь может распространиться и на других граждан, нуждающихся в государственной поддержке в этом направлении.

Добавим

Министерство приводит данные исследования аналитической компании CEDOS, проведенное при поддержке Совета Европы по заказу Минсоцполитики, согласно которому цены на жилье в Киеве на 22% (до 8,4 тыс. грн за однокомнатную квартиру) выше средних по стране. А в Николаеве и Николаевском регионе - ниже на 30-35% (не превышают 4,5 тыс. грн), а на Закарпатье - выше в 2,5 раза по сравнению со средними по стране (достигая 17 тыс. грн за однокомнатную квартиру). Самые низкие цены в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионе, где аренда однокомнатной квартиры в области стоит от 2,8 тыс. грн до 4,4 тыс. грн, а в областных центрах - от 3,2 тыс. грн до 5 тыс. грн.

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