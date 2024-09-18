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Близько 1,2 млн ВПО отримують фінансову допомогу від держави - Мінсоцполітики

Близько 1,2 млн ВПО отримують фінансову допомогу від держави - Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 16449 перегляди

Близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб отримують фінансову допомогу від держави на основі доходів родини. Виплата для ВПО діятиме 6 місяців і залишиться як кризовий інструмент підтримки населення.

Близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримують фінансову допомогу від держави, яка надається на основі доходів родини. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні, близько 1,2 млн ВПО отримують фінансову допомогу від держави. Допомога призначається на родину, з урахування доходів", - сказала Марчак.

Вона каже, що ресурси в країні обмежені і вони впливають на спроможність виплати допомоги.

"Кількість людей, які потребують допомоги збільшується, а кількість платників податків зменшується", - додала вона.

За її словами, виплата для ВПО гарантовано діятиме лише 6 місяців. 

"Перші 6 місяців, ми платимо майже без умовно. До прикладу ті родини, які змушені були покинути в примусовий спосіб свій дім через евакуацію, можуть звертатись до управління соцзахисту з майже мінімальними умовами, і майже всі ми будемо призначати на півроку", - сказала Марчак.

Вона зазначила, що виплата для ВПО залишиться, адже вона є кризовим інструментом для підтримки населення

Нагадаємо

На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Отримувачами допомоги станом на 1 вересня є 1,2 мільйона ВПО.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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