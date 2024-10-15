Оккупированная Феодосия: на 9 день от начала пожара на нефтебазе воздух в норме, утверждают надзиратели из рф

ukenru
Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
  •  26143 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
  •  43405 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Эксклюзив
Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
  •  47612 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  86035 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  116692 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
14 октября 2024, 12:18  •  121329 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  135245 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  139323 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  140600 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  158366 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Смертельное ДТП на автодороге Макаров-Бородянка: двое мужчин погибли в результате столкновения

Смертельное ДТП на автодороге Макаров-Бородянка: двое мужчин погибли в результате столкновения

  •  78494 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  116190 просмотра
Вражеские корабли с "Калибрами" зафиксированы в Черном и Средиземном морях

Вражеские корабли с "Калибрами" зафиксированы в Черном и Средиземном морях

  •  26117 просмотра
Николаев под обстрелом: в результате ракетной атаки количество пострадавших возросло до 16, одна женщина погибла

Николаев под обстрелом: в результате ракетной атаки количество пострадавших возросло до 16, одна женщина погибла

  •  25201 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  52715 просмотра
публикации
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  16606 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  52715 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  116692 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

  •  122607 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  125460 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  116190 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  119701 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  106081 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  106558 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  106095 просмотра
Актуальное
Оккупированная Феодосия: на 9 день от начала пожара на нефтебазе воздух в норме, утверждают надзиратели из рф

Оккупированная Феодосия: на 9 день от начала пожара на нефтебазе воздух в норме, утверждают надзиратели из рф

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 12:38  •  339 просмотра

Read in English

На 9-й день после пожара на нефтебазе в оккупированной Феодосии не зафиксировано превышение загрязняющих веществ. По данным российских специалистов, с начала пожара было взято 1020 проб воздуха.

Превышение загрязняющих веществ, по данным назначенных Россией специалистов в сфере защиты прав потребителей, не было зафиксировано во всех мониторинговых точках оккупированной Феодосии.

Пишет УНН с ссылкой на ТГ-канал «Крымский ветер».

В Феодосии на девятый день с начала пожара на нефтебазе не обнаружили превышения загрязняющих веществ, сообщила начальница отдела по Восточному Крыму Потребнадзора Крыма Светлана Касьянова.

Поражение нефтебазы в Феодосии: у оккупантов возник дефицит топлива, они создают мобильные заправки11 октября 2024, 13:44 • 13047 просмотров

«Мы проводим замеры ежедневно, больше превышения не было зафиксировано во всех наших мониторинговых точках. Всего с начала пожара было взято 1 020 проб», - заявила чиновница.

Напомним,

Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминалв оккупированной Феодосии. 

Дым от пожара на нефтебазе в оккупированной Феодосиии достиг Азовского моря.

Обгоревшие резервуары и пена в озерах: появились фото, как выглядит пораженная Силами обороны нефтебаза в Феодосии14 октября 2024, 08:18 • 11752 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
azovskoe-moreАзовское море
feodosiyaФеодосия
krymКрым