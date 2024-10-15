Оккупированная Феодосия: на 9 день от начала пожара на нефтебазе воздух в норме, утверждают надзиратели из рф
Киев • УНН
На 9-й день после пожара на нефтебазе в оккупированной Феодосии не зафиксировано превышение загрязняющих веществ. По данным российских специалистов, с начала пожара было взято 1020 проб воздуха.
Превышение загрязняющих веществ, по данным назначенных Россией специалистов в сфере защиты прав потребителей, не было зафиксировано во всех мониторинговых точках оккупированной Феодосии.
Пишет УНН с ссылкой на ТГ-канал «Крымский ветер».
В Феодосии на девятый день с начала пожара на нефтебазе не обнаружили превышения загрязняющих веществ, сообщила начальница отдела по Восточному Крыму Потребнадзора Крыма Светлана Касьянова.
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«Мы проводим замеры ежедневно, больше превышения не было зафиксировано во всех наших мониторинговых точках. Всего с начала пожара было взято 1 020 проб», - заявила чиновница.
Напомним,
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