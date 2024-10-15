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Окупована Феодосія: на 9 день від початку пожежі на нафтобазі повітря в нормі, стверджують наглядачі з рф

Київ • УНН

 • 12592 перегляди

На 9-й день після пожежі на нафтобазі в окупованій Феодосії не зафіксовано перевищення забруднюючих речовин. За даними російських фахівців, з початку пожежі було взято 1020 проб повітря.

Окупована Феодосія: на 9 день від початку пожежі на нафтобазі повітря в нормі, стверджують наглядачі з рф

Перевищення забруднюючих речовин, за даними призначених росією фахівців у сфері захисту прав споживачів, не було зафіксовано в усіх моніторингових точках окупованої Феодосії.

Пише УНН із посиланням на ТГ-канал "Кримський вітер".

У Феодосії, на дев'ятий день від початку пожежі на нафтобазі, фахівці потребнадзору не виявили перевищення забруднювальних речовин. Про це повідомила начальниця відділу по Східному Криму Споживнагляду Криму Світлана Касьянова.

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"Ми проводимо заміри щодня, більше перевищення не було зафіксовано у всіх наших моніторингових точках. Усього з початку пожежі було взято 1 020 проб", - заявила чиновниця.

Нагадаємо

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу в окупованій Феодосії. 

Дим від пожежі на нафтобазі в окупованій Феодосії сягнув Азовського моря.

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Ігор Тележніков

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