Окупована Феодосія: на 9 день від початку пожежі на нафтобазі повітря в нормі, стверджують наглядачі з рф
Київ • УНН
На 9-й день після пожежі на нафтобазі в окупованій Феодосії не зафіксовано перевищення забруднюючих речовин. За даними російських фахівців, з початку пожежі було взято 1020 проб повітря.
Перевищення забруднюючих речовин, за даними призначених росією фахівців у сфері захисту прав споживачів, не було зафіксовано в усіх моніторингових точках окупованої Феодосії.
Пише УНН із посиланням на ТГ-канал "Кримський вітер".
У Феодосії, на дев'ятий день від початку пожежі на нафтобазі, фахівці потребнадзору не виявили перевищення забруднювальних речовин. Про це повідомила начальниця відділу по Східному Криму Споживнагляду Криму Світлана Касьянова.
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"Ми проводимо заміри щодня, більше перевищення не було зафіксовано у всіх наших моніторингових точках. Усього з початку пожежі було взято 1 020 проб", - заявила чиновниця.
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Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу в окупованій Феодосії.
Дим від пожежі на нафтобазі в окупованій Феодосії сягнув Азовського моря.
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