Ураження нафтобази в Феодосії: в окупантів виник дефіцит палива, вони створюють мобільні заправки
Київ • УНН
Партизани повідомляють, що після пожежі на нафтобазі у Феодосії окупанти масово створюють мобільні заправні станції через дефіцит палива. Окупаційне російське командування обмежило перебування точок зберігання палива на одному місці до 10-12 годин.
Після загоряння та масштабної пожежі на нафтобазі у Феодосії в тимчасово окупованому Криму фіксують активні пересування військових бензовозів. Про це повідомили в партизанському русі Атеш, пише УНН.
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В Атеш стверджують, що руйнування нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для армії рф. Повідомляється, що окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них.
Також партизани повідомляють, що російське вище командування віддало розпорядження обмежити перебування точок зберігання палива на одному місці до 10-12 годин.
Така ситуація показує, що руйнування об'єктів такого масштабу критично позначається як на забезпеченні військ, так і на виконанні бойових завдань вс рф
Нагадаємо
Сьогодні вже 4 день пожежі на нафтобазі у Феодосії. Там припинилось активне горіння. Спостерігається лише слабкий світлий дим, а потужний звук, який чули напередодні, був від руйнування цистерни. Дим від пожежі простягався на понад 20 км, досягнувши Азовського моря, евакуйовано 1137 осіб.
7 жовтня Генштаб повідомив про успішний удар по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії. Об'єкт був найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення російської армії.
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