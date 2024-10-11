Поражение нефтебазы в Феодосии: у оккупантов возник дефицит топлива, они создают мобильные заправки
Киев • УНН
Партизаны сообщают, что после пожара на нефтебазе в Феодосии оккупанты массово создают мобильные заправочные станции из-за дефицита топлива. Оккупационное российское командование ограничило пребывание точек хранения топлива на одном месте до 10-12 часов.
После возгорания и масштабного пожара на нефтебазе в Феодосии во временно оккупированном Крыму фиксируют активные передвижения военных бензовозов. Об этом сообщили в партизанском движении Атеш, пишет УНН.
Детали
В Атеш утверждают, что разрушение нефтебазы в Феодосии привело к серьезному дефициту топлива для армии рф. Сообщается, что оккупанты массово создают мобильные заправочные станции, которые постоянно меняют места дислокации из-за страха удара по ним.
Также партизаны сообщают, что российское высшее командование отдало распоряжение ограничить пребывание точек хранения топлива на одном месте до 10-12 часов.
Такая ситуация показывает, что разрушение объектов такого масштаба критически сказывается как на обеспечении войск, так и на выполнении боевых задач ввс рф
Напомним
Сегодня уже 4 день пожара на нефтебазе в Феодосии. Там прекратилось активное горение. Наблюдается лишь слабый светлый дым, а мощный звук, который слышали накануне, был от разрушения цистерны. Дым от пожара простирался более чем на 20 км, достигнув Азовского моря, эвакуировано 1137 человек.
7 октября Генштаб сообщил об успешном ударе по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии. Объект был крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения российской армии.
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