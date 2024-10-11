Поражение российских складов с "шахедами" под Ейском: появились спутниковые снимки
Киев • УНН
Опубликованы спутниковые снимки, демонстрирующие повреждения складов с дронами «Шахед» вблизи Ейска после атаки украинских беспилотников. На базе хранилось около 400 ударных дронов.
Спутниковые снимки за 11 октября показывают последствия атаки украинских беспилотников по складам недалеко от города Ейск в Краснодарском крае рф. Фотографии опубликовало "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
Снимки сделаны спутником Planet Labs.
Как сообщается, спутник зафиксировал повреждения складских зданий, в частности разрушение крыши одного из них, и следы пожара.
Напомним,
9 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БпЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае рф.
По имеющейся информации Генштаба, на российской базе хранилось около 400 ударных дронов.