Поражение российских складов с "шахедами" под Ейском: появились спутниковые снимки

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  129741 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  125790 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  111984 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108019 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107421 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91094 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поражение российских складов с "шахедами" под Ейском: появились спутниковые снимки

Поражение российских складов с "шахедами" под Ейском: появились спутниковые снимки

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 12:39  •  5165 просмотра

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Опубликованы спутниковые снимки, демонстрирующие повреждения складов с дронами «Шахед» вблизи Ейска после атаки украинских беспилотников. На базе хранилось около 400 ударных дронов.

Спутниковые снимки за 11 октября показывают последствия атаки украинских беспилотников по складам недалеко от города Ейск в Краснодарском крае рф.  Фотографии опубликовало "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

Снимки сделаны спутником Planet Labs.

Как сообщается, спутник зафиксировал повреждения складских зданий, в частности разрушение крыши одного из них, и следы пожара.

Напомним,

9 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БпЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае рф. 

По имеющейся информации Генштаба, на российской базе хранилось около 400 ударных дронов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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