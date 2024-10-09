Зберігалося близько 400 ударних дронів: Сили оборони успішно уразили базу зберігання "шахедів" у рф
Київ • УНН
Українські військові атакували базу зберігання близько 400 ударних дронів "Шахед" поблизу Октябрьского в Краснодарському краї рф. За даними Генштабу, зафіксовано точне влучання в ціль та вторинну детонацію на об'єкті.
Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї рф, передає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.
За наявною інформацією Генштабу, на російській базі зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.
"Знищення бази зберігання БпЛА "Шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.
Бойова робота по військових цілях загарбників триває", - йдеться у повідомленні Генштабу.
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