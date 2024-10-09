Хранилось около 400 ударных дронов: Силы обороны успешно поразили базу хранения "шахедов" в рф
Киев • УНН
Украинские военные атаковали базу хранения около 400 ударных дронов "Шахед" вблизи Октябрьского в Краснодарском крае рф. По данным Генштаба, зафиксировано точное попадание в цель и вторичную детонацию на объекте.
Сегодня ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БпЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае рф, передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По имеющейся информации Генштаба, на российской базе хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.
"Уничтожение базы хранения БпЛА "Шахед" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.
Боевая работа по военным целям захватчиков продолжается", - говорится в сообщении Генштаба.
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