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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ураження російських складів з "шахедами" під Єйськом: з'явились супутникові знімки

Київ • УНН

 • 14284 перегляди

Опубліковано супутникові знімки, що демонструють пошкодження складів з дронами "Шахед" поблизу Єйська після атаки українських безпілотників. На базі зберігалося близько 400 ударних дронів.

Ураження російських складів з "шахедами" під Єйськом: з'явились супутникові знімки

Супутникові знімки за 11 жовтня показують наслідки атаки українських безпілотників по складах неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї рф.  Світлини опублікувало "Радіо Свобода", передає УНН.

Деталі

Знімки зроблені супутником Planet Labs.

Як повідомляється, супутник зафіксував пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.

Нагадаємо

9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї рф. 

За наявною інформацією Генштабу, на російській базі зберігалося близько 400 ударних дронів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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