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На ураженій нафтобазі у Феодосії припинилось активне горіння - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11874 перегляди

На нафтобазі у Феодосії, ураженій 7 жовтня, припинилось активне горіння. Спостерігається лише слабкий світлий дим, а потужний звук, який чули напередодні, був від руйнування цистерни.

Активне горіння на нафтобазі у Феодосії, яка була уражена Силами оборони 7 жовтня, припинилося, повідомив у п'ятницю "Кримський вітер", передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, спостерігається тільки дим світлого кольору, його інтенсивність невисока. 

"Схоже, все що могло згоріти, вже вигоріло", - пише "Кримський вітер". 

Також вечора ввечері повідомлялося про потужний вибух на нафтобазі, втім сьогодні "Кримський вітер" написав, що звук був від руйнування цистерни. 

"Те, що всі вважають вибухом цистерни, був не вибух, а її руйнування і розлив нафтопродукту. Фактично вона тріснула і палаюча нафта розлилася територією, але загоряння нових резервуарів не було".

Контекст

7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про успішний удар по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії. Об'єкт найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення російської армії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
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