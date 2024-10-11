На ураженій нафтобазі у Феодосії припинилось активне горіння - ЗМІ

Активне горіння на нафтобазі у Феодосії, яка була уражена Силами оборони 7 жовтня, припинилося, повідомив у п'ятницю "Кримський вітер", передає УНН.

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Як повідомляється, спостерігається тільки дим світлого кольору, його інтенсивність невисока.

"Схоже, все що могло згоріти, вже вигоріло", - пише "Кримський вітер".

Також вечора ввечері повідомлялося про потужний вибух на нафтобазі, втім сьогодні "Кримський вітер" написав, що звук був від руйнування цистерни.

"Те, що всі вважають вибухом цистерни, був не вибух, а її руйнування і розлив нафтопродукту. Фактично вона тріснула і палаюча нафта розлилася територією, але загоряння нових резервуарів не було".

Контекст

7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про успішний удар по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії. Об'єкт найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення російської армії.