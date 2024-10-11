На пораженной нефтебазе в Феодосии прекратилось активное горение - СМИ
Киев • УНН
На нефтебазе в Феодосии, пораженной 7 октября, прекратилось активное горение. Наблюдается лишь слабый светлый дым, а мощный звук, который слышали накануне, был от разрушения цистерны.
Активное горение на нефтебазе в Феодосии, которая была поражена Силами обороны 7 октября, прекратилось, сообщил в пятницу "Крымский ветер", передает УНН.
Детали
Как сообщается, наблюдается только дым светлого цвета, его интенсивность невысокая.
"Похоже, все что могло сгореть, уже выгорело", - пишет „Крымский ветер".
Также вечером вечером сообщалось о мощном взрыве на нефтебазе, впрочем сегодня "Крымский ветер" написал, что звук был от разрушения цистерны.
"То, что все считают взрывом цистерны, был не взрыв, а ее разрушение и разлив нефтепродукта. Фактически она треснула и горящая нефть разлилась по территории, но возгорания новых резервуаров не было".
Контекст
7 октября Генштаб ВСУ сообщил об успешном ударе по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии. Объект крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения российской армии.