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На пораженной нефтебазе в Феодосии прекратилось активное горение - СМИ

На пораженной нефтебазе в Феодосии прекратилось активное горение - СМИ

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 06:59  •  3847 просмотра

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На нефтебазе в Феодосии, пораженной 7 октября, прекратилось активное горение. Наблюдается лишь слабый светлый дым, а мощный звук, который слышали накануне, был от разрушения цистерны.

Активное горение на нефтебазе в Феодосии, которая была поражена Силами обороны 7 октября, прекратилось, сообщил в пятницу "Крымский ветер", передает УНН

Детали 

Как сообщается, наблюдается только дым светлого цвета, его интенсивность невысокая. 

"Похоже, все что могло сгореть, уже выгорело", - пишет „Крымский ветер". 

Также вечером вечером сообщалось о мощном взрыве на нефтебазе, впрочем сегодня "Крымский ветер" написал, что звук был от разрушения цистерны. 

"То, что все считают взрывом цистерны, был не взрыв, а ее разрушение и разлив нефтепродукта. Фактически она треснула и горящая нефть разлилась по территории, но возгорания новых резервуаров не было".

Контекст

7 октября Генштаб ВСУ сообщил об успешном ударе по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии. Объект крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения российской армии.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
feodosiyaФеодосия
krymКрым