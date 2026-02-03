Оккупанты жалуются на голод и истощение: разведка фиксирует проблемы с логистикой армии рф

Военная разведка получила очередное подтверждение упадка системы логистического обеспечения российских войск. Пехотные подразделения рф длительное время остаются без надлежащего питания и обеспечения, о чем сами оккупанты открыто жалуются в перехваченных разговорах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Подробности

Да как тут могут быть дела, б****, не жрем, не пьем, ни*** - оккупанты голодают на позициях.

Военная разведка зафиксировала новые доказательства упадка системы логистического обеспечения российских войск: пехотные подразделения длительное время остаются без надлежащего питания и обеспечения.

Внимание, видео 18+!!! Присутствует ненормативная лексика!!!

Да как тут на*** могут быть дела, б****, не жрем, не пьем, ни***, б****,. Боком если повернуться, вообще х** заметишь меня, на***. Форма, б****, висит как на вешалке просто, б****, и все - жалуется оккупант.

По его словам, от него "остались только кожа, кости и борода".

Напомним

