Оккупанты жалуются на голод и истощение: разведка фиксирует проблемы с логистикой армии рф

11:49
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Эксклюзивы
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных
3 февраля, 05:15
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания
3 февраля, 06:15
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
3 февраля, 06:30
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета
09:06
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий
11:58
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
14:37
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
14:17
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
3 февраля, 06:30
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
2 февраля, 18:38
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
2 февраля, 17:09
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Олег Синегубов
Федор Вениславский
Денис Шмыгаль
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикой
14:20
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий
11:58
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина
2 февраля, 19:01
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"
2 февраля, 16:54
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьере
2 февраля, 16:01
Отопление
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Шахед-136

Оккупанты жалуются на голод и истощение: разведка фиксирует проблемы с логистикой армии рф

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Военная разведка зафиксировала упадок логистического обеспечения российских войск. Оккупанты жалуются на отсутствие еды и обеспечения, оставаясь без надлежащего питания.

Оккупанты жалуются на голод и истощение: разведка фиксирует проблемы с логистикой армии рф

Военная разведка получила очередное подтверждение упадка системы логистического обеспечения российских войск. Пехотные подразделения рф длительное время остаются без надлежащего питания и обеспечения, о чем сами оккупанты открыто жалуются в перехваченных разговорах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Подробности

Да как тут могут быть дела, б****, не жрем, не пьем, ни***

- оккупанты голодают на позициях.

Военная разведка зафиксировала новые доказательства упадка системы логистического обеспечения российских войск: пехотные подразделения длительное время остаются без надлежащего питания и обеспечения.

Внимание, видео 18+!!! Присутствует ненормативная лексика!!!

Да как тут на*** могут быть дела, б****, не жрем, не пьем, ни***, б****,. Боком если повернуться, вообще х** заметишь меня, на***. Форма, б****, висит как на вешалке просто, б****, и все

- жалуется оккупант.

По его словам, от него "остались только кожа, кости и борода".

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины зафиксировало массовое употребление опиоидов российскими военными для бегства от реальности боевых действий. Рост небоевых потерь из-за наркомании привел к 112 смертям в центральном военном округе рф за неполный 2025 год.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Главное управление разведки Украины