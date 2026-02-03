Окупанти скаржаться на голод і виснаження: розвідка фіксує проблеми з логістикою армії рф
Київ • УНН
Воєнна розвідка зафіксувала занепад логістичного забезпечення російських військ. Окупанти скаржаться на відсутність їжі та забезпечення, залишаючись без належного харчування.
Воєнна розвідка отримала чергове підтвердження занепаду системи логістичного забезпечення російських військ. Піхотні підрозділи рф тривалий час залишаються без належного харчування та забезпечення, про що самі окупанти відкрито скаржаться у перехоплених розмовах. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
Деталі
Да как тут могут быть дела, б****,не жрем, не пьем, ни***
Увага, відео 18+!!! Присутня ненормативна лексика!!!
Да как тут на*** могут быть дела, б****, не жрем, не пьем, ни***, б****,. Боком если повернуться, вообще х** заметишь меня, на***. Форма, б****, висит как на вешалке просто, б****, и все
За його словами, від нього "залишилися лише шкіра, кістки й борода".
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувало масове вживання опіоїдів російськими військовими для втечі від реальності бойових дій. Зростання небойових втрат через наркоманію призвело до 112 смертей у Центральному військовому окрузі рф за неповний 2025 рік.