Окупанти скаржаться на голод і виснаження: розвідка фіксує проблеми з логістикою армії рф

Воєнна розвідка отримала чергове підтвердження занепаду системи логістичного забезпечення російських військ. Піхотні підрозділи рф тривалий час залишаються без належного харчування та забезпечення, про що самі окупанти відкрито скаржаться у перехоплених розмовах. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Да как тут могут быть дела, б****,не жрем, не пьем, ни*** - окупанти голодують на позиціях.

Воєнна розвідка зафіксувала нові докази занепаду системи логістичного забезпечення російських військ: піхотні підрозділи тривалий час залишаються без належного харчування та забезпечення.

Увага, відео 18+!!! Присутня ненормативна лексика!!!

Да как тут на*** могут быть дела, б****, не жрем, не пьем, ни***, б****,. Боком если повернуться, вообще х** заметишь меня, на***. Форма, б****, висит как на вешалке просто, б****, и все - скаржиться окупант.

За його словами, від нього "залишилися лише шкіра, кістки й борода".

