Окупанти скаржаться на голод і виснаження: розвідка фіксує проблеми з логістикою армії рф

11:49 • 8476 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 13083 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 9842 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 18279 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 29745 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 29588 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 27443 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28940 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34157 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43596 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом доби
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олег Синєгубов
Федір Веніславський
Денис Шмигаль
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикою
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єрі
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Шахед-136

Окупанти скаржаться на голод і виснаження: розвідка фіксує проблеми з логістикою армії рф

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Воєнна розвідка зафіксувала занепад логістичного забезпечення російських військ. Окупанти скаржаться на відсутність їжі та забезпечення, залишаючись без належного харчування.

Окупанти скаржаться на голод і виснаження: розвідка фіксує проблеми з логістикою армії рф

Воєнна розвідка отримала чергове підтвердження занепаду системи логістичного забезпечення російських військ. Піхотні підрозділи рф тривалий час залишаються без належного харчування та забезпечення, про що самі окупанти відкрито скаржаться у перехоплених розмовах. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Да как тут могут быть дела, б****,не жрем, не пьем, ни***

- окупанти голодують на позиціях.

Воєнна розвідка зафіксувала нові докази занепаду системи логістичного забезпечення російських військ: піхотні підрозділи тривалий час залишаються без належного харчування та забезпечення.

Увага, відео 18+!!! Присутня ненормативна лексика!!!

Да как тут на*** могут быть дела, б****, не жрем, не пьем, ни***, б****,. Боком если повернуться, вообще х** заметишь меня, на***. Форма, б****, висит как на вешалке просто, б****, и все

- скаржиться окупант.

За його словами, від нього "залишилися лише шкіра, кістки й борода".

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувало масове вживання опіоїдів російськими військовими для втечі від реальності бойових дій. Зростання небойових втрат через наркоманію призвело до 112 смертей у Центральному військовому окрузі рф за неповний 2025 рік.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України