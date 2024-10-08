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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты заставили украинских школьников писать поздравления диктатору путину

Оккупанты заставили украинских школьников писать поздравления диктатору путину

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:29  •  4766 просмотра

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На оккупированных территориях Украины школьников заставили писать поздравительные письма путину на его день рождения. Оккупационная власть внедряет "уроки патриотизма" и призывает молодежь вступать в российскую армию.

Оккупанты в принудительном порядке заставляли украинских школьников писать поздравления диктатору путину. Об этом УНН пишет со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Детали

Отмечается, что в попытке россияне создать культ личности международного преступника путина на временно оккупированных территориях Украины, школьников заставили написать ему письмо.

В день рождения диктатора все гауляйтеры распространяли тезис, что путин построил "настолько сильную страну", что она распадется без него самого. Однако на этом желание выслужиться перед преступником не закончилось. В ряде захваченных школ украинских школьников заставили писать диктант-благодарность российскому президенту за то, что он лишил детей детства и будущего и привел войну в их родной край

- отметили в Центре нацсопротивления.

Ответственными за это стали департаменты образования в оккупационных администрациях.

Напомним

На оккупированных территориях Украины внедряют уроки "патриотизма", где детей учат убивать. московские попы и боевики призывают молодежь вступать в российскую армию.

кремль активизировал на ВОТ мероприятия «путинского победобесия» - ЦПД СНБО2 октября 2024, 11:39 • 63128 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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