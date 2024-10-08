Оккупанты заставили украинских школьников писать поздравления диктатору путину
Киев • УНН
На оккупированных территориях Украины школьников заставили писать поздравительные письма путину на его день рождения. Оккупационная власть внедряет "уроки патриотизма" и призывает молодежь вступать в российскую армию.
Оккупанты в принудительном порядке заставляли украинских школьников писать поздравления диктатору путину. Об этом УНН пишет со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.
Детали
Отмечается, что в попытке россияне создать культ личности международного преступника путина на временно оккупированных территориях Украины, школьников заставили написать ему письмо.
В день рождения диктатора все гауляйтеры распространяли тезис, что путин построил "настолько сильную страну", что она распадется без него самого. Однако на этом желание выслужиться перед преступником не закончилось. В ряде захваченных школ украинских школьников заставили писать диктант-благодарность российскому президенту за то, что он лишил детей детства и будущего и привел войну в их родной край
Ответственными за это стали департаменты образования в оккупационных администрациях.
Напомним
На оккупированных территориях Украины внедряют уроки "патриотизма", где детей учат убивать. московские попы и боевики призывают молодежь вступать в российскую армию.
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