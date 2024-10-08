Окупанти змусили українських школярів писати вітання диктатору путіну
Київ • УНН
На окупованих територіях України школярів примусили писати вітальні листи путіну на його день народження. Окупаційна влада впроваджує "уроки патріотизму" та закликає молодь вступати до російської армії.
Окупанти в примусовому порядку змушували українських школярів писати вітання диктатору путіну. Про це УНН пише з посиланням на Центр Національного Спротиву.
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Зазначається, що в спробі росіяни створити культ особисті міжнародного злочинця путіна на тимчасово окупованих територіях Україна, школярів змусили написати йому лист.
У день народження диктатора всі гауляйтери поширювали тезу, що путін збудував "настільки сильну країну", що вона розпадеться без нього самого. Проте на цьому бажання вислужитись перед злочинцем не закінчилось. У низці захоплених шкіл українських школярів змусили писати диктант-подяку російському президенту за те, що він позбавив дітей дитинства та майбутнього й привів війну в їх рідний край
Відповідальними за це стали департаменти освіти в окупаційних адміністраціях.
Нагадаємо
На окупованих територіях України впроваджують уроки "патріотизму", де дітей вчать вбивати. московські попи та бойовики закликають молодь вступати до російської армії.
кремль активізував на ТОТ заходи "путінського побєдобєсія" - ЦПД РНБО02.10.24, 14:39 • 63438 переглядiв