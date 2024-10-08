Окупанти змусили українських школярів писати вітання диктатору путіну

Окупанти в примусовому порядку змушували українських школярів писати вітання диктатору путіну. Про це УНН пише з посиланням на Центр Національного Спротиву.

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Зазначається, що в спробі росіяни створити культ особисті міжнародного злочинця путіна на тимчасово окупованих територіях Україна, школярів змусили написати йому лист.

У день народження диктатора всі гауляйтери поширювали тезу, що путін збудував "настільки сильну країну", що вона розпадеться без нього самого. Проте на цьому бажання вислужитись перед злочинцем не закінчилось. У низці захоплених шкіл українських школярів змусили писати диктант-подяку російському президенту за те, що він позбавив дітей дитинства та майбутнього й привів війну в їх рідний край