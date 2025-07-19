Оккупанты за сутки потеряли 1120 человек и 112 единиц спецтехники - Генштаб ВСУ

В течение суток 18 июля российская оккупационная армия потеряла еще по меньшей мере 1120 военных. Также украинские защитники уничтожили 46 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1040950 (+1120) человек ликвидировано

танков ‒ 11032 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23012 (+7)

артиллерийских систем ‒ 30531 (+46)

РСЗО ‒ 1442 (+1)

средства ПВО ‒ 1198 (+1)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46712 (+163)

крылатые ракеты ‒ 3491 (+1)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55606 (+112)

специальная техника ‒ 3932 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Президенту Зеленскому об оперативной ситуации на фронте. Вражеская ДРГ была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками при попытке прорыва к Покровску.

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