Оккупанты за сутки потеряли 1120 человек и 112 единиц спецтехники - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
В течение суток 18 июля российская армия потеряла 1120 военных, 46 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.25 составляют более миллиона личного состава.
В течение суток 18 июля российская оккупационная армия потеряла еще по меньшей мере 1120 военных. Также украинские защитники уничтожили 46 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1040950 (+1120) человек ликвидировано
- танков ‒ 11032 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23012 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 30531 (+46)
- РСЗО ‒ 1442 (+1)
- средства ПВО ‒ 1198 (+1)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46712 (+163)
- крылатые ракеты ‒ 3491 (+1)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55606 (+112)
- специальная техника ‒ 3932 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Президенту Зеленскому об оперативной ситуации на фронте. Вражеская ДРГ была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками при попытке прорыва к Покровску.
138 боестолкновений с начала суток на фронте: ВСУ отбивают атаки врага18.07.25, 22:55 • 8452 просмотра