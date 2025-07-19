Окупанти за добу втратили 1120 осіб та 112 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ

Протягом доби 18 липня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1120 військових. Також українські захисники знищили 46 артилерійських систем та 7 бойових броньованих машин ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1040950 (+1120) осіб ліквідовано

танків ‒ 11032 (0)

бойових броньованих машин ‒ 23012 (+7)

артилерійських систем ‒ 30531 (+46)

РСЗВ ‒ 1442 (+1)

засоби ППО ‒ 1198 (+1)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46712 (+163)

крилаті ракети ‒ 3491 (+1)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55606 (+112)

спеціальна техніка ‒ 3932 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Зеленському про оперативну ситуацію на фронті. Ворожа ДРГ була викрита та знищена українськими захисниками при спробі прориву до Покровська.

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