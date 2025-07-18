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138 боєзіткнень з початку доби на фронті: ЗСУ відбивають атаки ворога

Київ • УНН

 • 196 перегляди

18 липня на російсько-українському фронті відбулося 138 боєзіткнень. російські загарбники завдали 61 авіаційного удару, застосували 1221 дрон-камікадзе та здійснили 3949 обстрілів.

138 боєзіткнень з початку доби на фронті: ЗСУ відбивають атаки ворога

Від початку доби 18 липня на російсько-українському фронті відбулося 138 боєзіткнень. Найгарячішою у п'ятницю була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Про це інформує у своєму вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень. 

Російські загарбники завдали 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 81 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1221 дрон-камікадзе та здійснили 3949 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- звітує Генштаб ЗСУ.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 26 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав восьми авіаційних ударів, скинув дванадцять керованих бомб, здійснив 192 артилерійські обстріли.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно–Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше

- йдеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в напрямку Куп’янська та поблизу Степової Новоселівки, Кіндрашівки, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів противника у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки, вісім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог двічі атакував у районах Білої Гори, українські підрозділи відбили обидві атаки окупантів.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося шість боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Щербинівки та Олександро-Калинового. На даний час триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 37 разів атакував позиції у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 82 окупанти, з яких 46 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одне укриття для особового складу, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один мотоцикл, три автомобілі, десять безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкодили два ворожі автомобілі

- повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили шість атак загарбників в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль та в бік Олександрограда. Два боєзіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Залізничне, штурмових дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника поблизу Кам’янського, крім того, ворог завдав авіаударів по населених пунктах Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський. Авіаційного удару зазнав населений пункт Ольгівка.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Найбільше зусиль окупантів сконцентровано на Донеччині, особливо на Покровському напрямку. Українські сили знищують російські диверсійні групи, які намагаються просуватися в українські міста та села.

Ворожа ДРГ знищена при спробі прориву до Покровська - Сирський18.07.25, 21:25 • 912 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
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