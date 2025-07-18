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138 боестолкновений с начала суток на фронте: ВСУ отбивают атаки врага

Киев • УНН

 • 194 просмотра

18 июля на российско-украинском фронте произошло 138 боестолкновений. российские захватчики нанесли 61 авиационный удар, применили 1221 дрон-камикадзе и совершили 3949 обстрелов.

138 боестолкновений с начала суток на фронте: ВСУ отбивают атаки врага

С начала суток 18 июля на российско-украинском фронте произошло 138 боестолкновений. Самой горячей в пятницу была ситуация на Покровском направлении, где агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Об этом информирует в своей вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте зафиксировано 138 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли 61 авиационный удар, сбросив при этом 81 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1221 дрон-камикадзе и совершили 3949 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 26 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросил двенадцать управляемых бомб, совершил 192 артиллерийских обстрела.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое

- говорится в сводке.

На Купянском направлении враг совершил три наступательных действия в направлении Купянска и вблизи Степной Новоселовки, Кондрашовки, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмов противника в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодези, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал в районах Григоровки, Серебрянки и Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Белой Горы, украинские подразделения отбили обе атаки оккупантов.

На Торецком направлении сегодня произошло шесть боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Щербиновки и Александро-Калинового. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 37 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоекономическое, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверово, Котлино, Молодецкое, Удачное, Орехово, Алексеевка. Наши защитники отбили 36 штурмов, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 82 оккупанта, из которых 46 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одно укрытие для личного состава, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один мотоцикл, три автомобиля, десять беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повредили два вражеских автомобиля

- сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Новополь и в сторону Александрограда. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Зализничное, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки противника вблизи Каменского, кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский. Авиационному удару подвергся населенный пункт Ольговка.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте. Больше всего усилий оккупантов сконцентрировано на Донетчине, особенно на Покровском направлении. Украинские силы уничтожают российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться в украинские города и села.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
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