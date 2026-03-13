Оккупанты выпустили более 6,7 тыс. дронов и совершили 129 штурмов - Генштаб

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Генштаб зафиксировал 129 столкновений, массированные обстрелы и использование 194 авиабомб. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении.

Оккупанты выпустили более 6,7 тыс. дронов и совершили 129 штурмов - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 129 боевых столкновений. Враг задействовал для поражения 6756 дронов-камикадзе и совершил 2757 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес ракетный удар с применением одной ракеты и 72 авиационных удара – сбросил 194 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6756 дронов-камикадзе и совершил 2757 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 122 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением двух КАБ. На направлении зафиксировано три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилеповки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Новоосинового и Новоплатоновки. Одна атака еще продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре штурма оккупантов в районах Дробышево, Лимана и Ставков.

На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в сторону Закитного, Платоновки, Ямполя и Резниковки. Одно штурмовое действие агрессора продолжается.

На Краматорском направлении агрессор атакующих действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 26 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Николаевка, Новопавловка и Софиевка.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Затишье, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравка и Гришино.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 оккупантов и 16 – ранено; уничтожено одно укрытие противника, склад ГСМ и две единицы автомобильной техники оккупантов, повреждено 51 укрытие, 3 пункта управления БпЛА, одна артиллерийская система и одна единица автотехники. Уничтожено или подавлено 292 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты восемь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Андреевка-Клевцово, Вишневое, Калиновское, Красногорское и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов: в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Мирное, Еленоконстантиновка, Варваровка и Зеленое. Две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении противник атаковал в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о более чем 860 потерях российских военных за сутки13.03.26, 07:20 • 3790 просмотров

Антонина Туманова

