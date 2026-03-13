Окупанти випустили понад 6,7 тис. дронів та здійснили 129 штурмів - Генштаб

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Генштаб зафіксував 129 зіткнень, масовані обстріли та використання 194 авіабомб. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку.

Окупанти випустили понад 6,7 тис. дронів та здійснили 129 штурмів - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень. Ворог задіяв для ураження 6756 дронів-камікадзе та здійснив 2757 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 72 авіаційних ударів – скинув 194 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6756 дронів-камікадзе та здійснив 2757 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 122 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням двох КАБ. На напрямку зафіксовано три боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Приліпівки.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоосинового та Новоплатонівки. Одна атака іще триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів у районах Дробишевого, Лиману та Ставків.

На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед у бік Закітного, Платонівки, Ямполя та Різниківки. Одна штурмова дія агресора триває.

На Краматорському напрямку агресор атакувальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 26 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівка, Миколайпілля, Новопавлівка та Софіївка. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 16 – поранено; знищено одне укриття противника, склад ПММ та дві одиниці автомобільної техніки окупантів, пошкоджено 51 укриття, 3 пункти управління БпЛА, одну артилерійську систему та одну одиницю автотехніки. Знищено або подавлено 292 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград, Андріївка-Клевцове, Вишневе, Калинівське, Красногірське та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 17 атак окупантів: у районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мирне, Оленокостянтинівка, Варварівка та Зелене. Дві атаки тривають.

На Оріхівському напрямку противник атакував у районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось, резюмували у Генштабі.

Генштаб повідомив про понад 860 втрат російських військових за добу13.03.26, 07:20 • 3790 переглядiв

Антоніна Туманова

