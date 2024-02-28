Оккупанты ударили по Курахово: повреждена пожарная часть
российские войска обстреляли город Курахово Донецкой области, в результате чего взрывной волной было повреждено здание местной пожарной части, никто из спасателей не пострадал.
Нардеп Южанина обратилась к НАПК с просьбой проверить поездки директора ФГВФЛ Рекрут за границу
Народный депутат Южанина обратилась к НАПК с просьбой проверить зарубежные поездки директора ФГВФЛ Светланы Рекрут в связи с большим количеством дней, проведенных ею за пределами Украины.
Подрыв Крымского моста, 11 подбитых кораблей, "хлопок" по всей рф: результаты работы СБУ
За последний год СБУ под руководством Василия Малюка провела много успешных операций, в частности уничтожила 11 российских кораблей, дважды взорвала Крымский мост, устроила "хлопок" на российских нефтеперерабатывающих заводах.
Данилов: российские агенты еженедельно распространяют об Украине 166 миллионов дезинформационных постов
По словам секретаря СНБО, российские агенты распространяют более 166 миллионов постов в социальных сетях еженедельно в рамках дезинформационной кампании против Украины, из которых более 36 миллионов направлены на дискредитацию должностных лиц.
Украина получила гранты от Японии и Норвегии в 760 млн долларов
Украина получила $760 млн грантов от Японии и Норвегии в рамках проекта Всемирного банка PEACE.
Байден подпишет указ, ограничивающий продажу персональных данных американцев
Белый дом готовится подписать указ, который запретит брокерам данных и другим компаниям продавать американские данные организациям во враждебных иностранных государствах, таких как Китай и Россия.
Британская разведка проанализировала влияние войны на отношения рф со странами постсоветского лагеря
Анализ британской разведки показывает, что вторжение россии в Украину уменьшило ее влияние на постсоветские страны.
В рф открыто более 4 тыс. производств против украинских военнопленных
Против украинских военнопленных в России возбуждено более 4 000 уголовных дел, из которых более 200 уже осуждены.
Глава МИД Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: инициатива достойна внимания
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона обсудить ввод западных войск в Украину заслуживает внимания.
Зеленский предложил провести Украинско-Балканский оборонно-промышленный форум
Президент Зеленский предложил провести первый украинско-балканский оборонно-промышленный форум для усиления сотрудничества и потенциального совместного производства оружия.