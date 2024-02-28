Окупанти вдарили по Кураховому: пошкоджено пожежну частину
Київ • УНН
російські війська обстріляли місто Курахове Донецької області, в результаті чого вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю місцевої пожежної частини, ніхто з рятувальників не постраждав.
російські війська 28 лютого обстріляли Курахове Покровського району Донецької області, пошкоджено місцеву рятувальну частину. Про це повідомляє пресслужба МВС України, пише УНН.
Сьогодні росія обстріляла місто Курахове Покровського району, вдарили по житловій забудові. Внаслідок ворожого удару вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини,
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Правоохоронці додають, на щастя, рятувальники не постраждали.
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