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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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росіяни вночі вдарили ракетами по Покровську: зруйновані університет та школа

Київ • УНН

 • 23188 перегляди

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Покровську, зруйнувавши університет, школу, 10 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, поштове відділення, 2 адміністративні будівлі та будинок культури.

росіяни вночі вдарили ракетами по Покровську: зруйновані університет та школа

 Армія рф у ніч на 28 лютого атакувала чотирма ракетами Покровськ Донецької області, є руйнування. Минулої доби росіяни обстріляли 9 населених пунктів області. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.

Сьогодні після опівночі ворог поцілив чотирма ракетами по Покровську.  На цей час інформації про постраждалих не надходило

- йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали університет, школа, 10 багатоквартирних і 4 приватних будинки, пошта, 2 адмінбудівлі, будинок культури та теплотраса.

Доповнення 

російські військові минулої доби атакували область 1561 раз, цивільне населення - 11 разів.    Армія рф обстріляла місто Гірник, селища Гостре, Курахівка, Очеретине, Щербинівка, села Клебан-Бик, Острівське, Предтечине, Рубіжне. 

За даними поліції, внаслідок ворожих ударів пошкоджено 21 цивільний об’єкт 14 житлових будинків, 2 зерносховища, господарські приміщення, автомобілі.

Дві керовані авіабомби "КАБ-250" армія рф скинула на Острівське – зруйноване зерносховище.

З артилерії окупанти обстріляли Гірник – вбили людину, ще 5 цивільних зазнали поранень. Пошкоджено приватний будинок і два авто.

Клебан-Бик російські нападники накрили "Смерчами" - пошкодили 11 приватних осель. 

Ворог завдав 234 удари по 11 населених пунктах Запоріжжя: є загибла та поранений28.02.24, 08:00 • 42865 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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