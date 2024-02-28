росіяни вночі вдарили ракетами по Покровську: зруйновані університет та школа
Київ • УНН
Вночі росіяни завдали ракетного удару по Покровську, зруйнувавши університет, школу, 10 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, поштове відділення, 2 адміністративні будівлі та будинок культури.
Армія рф у ніч на 28 лютого атакувала чотирма ракетами Покровськ Донецької області, є руйнування. Минулої доби росіяни обстріляли 9 населених пунктів області. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.
Сьогодні після опівночі ворог поцілив чотирма ракетами по Покровську. На цей час інформації про постраждалих не надходило
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали університет, школа, 10 багатоквартирних і 4 приватних будинки, пошта, 2 адмінбудівлі, будинок культури та теплотраса.
Доповнення
російські військові минулої доби атакували область 1561 раз, цивільне населення - 11 разів. Армія рф обстріляла місто Гірник, селища Гостре, Курахівка, Очеретине, Щербинівка, села Клебан-Бик, Острівське, Предтечине, Рубіжне.
За даними поліції, внаслідок ворожих ударів пошкоджено 21 цивільний об’єкт 14 житлових будинків, 2 зерносховища, господарські приміщення, автомобілі.
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