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россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа

россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 08:42  •  11588 просмотра

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Ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску, разрушив университет, школу, 10 многоквартирных домов, 4 частных дома, почтовое отделение, 2 административных здания и дом культуры.

 Армия рф в ночь на 28 февраля атаковала четырьмя ракетами Покровск Донецкой области, есть разрушения. За прошедшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Сегодня после полуночи враг попал четырьмя ракетами по Покровску.  На данный момент информации о пострадавших не поступало

- говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в результате вражеской атаки разрушениям подверглись университет, школа, 10 многоквартирных и 4 частных дома, почта, 2 админздания, дом культуры и теплотрасса.

Дополнение 

российские военные за прошедшие сутки атаковали область 1561 раз, гражданское население - 11 раз.  Армия рф обстреляла город Горняк, поселки Острое, Кураховка, Очеретино, Щербиновка, села Клебан-Бык, Островское, Предтечино, Рубежное. 

По данным полиции, в результате вражеских ударов поврежден 21 гражданский объект - 14 жилых домов, 2 зернохранилища, хозяйственные помещения, автомобили.

Две управляемые авиабомбы "КАБ-250" армия рф сбросила на Островское - разрушенное зернохранилище.

Из артиллерии оккупанты обстреляли Горняк - убили человека, еще 5 гражданских получили ранения. Поврежден частный дом и два авто.

Клебан-Бык российские нападающие накрыли "Смерчами" - повредили 11 частных домов. 

Враг нанес 234 удара по 11 населенным пунктам Запорожья: есть погибшая и раненый28 февраля 2024, 06:00 • 25520 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
bm-30-smerchBM-30 Smerch
rubizhneРубежное
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
росіяни вночі вдарили ракетами по Покровську: зруйновані університет та школа
Russians hit Pokrovsk with missiles at night: university and school destroyed
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