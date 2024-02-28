россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа

Армия рф в ночь на 28 февраля атаковала четырьмя ракетами Покровск Донецкой области, есть разрушения. За прошедшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Сегодня после полуночи враг попал четырьмя ракетами по Покровску. На данный момент информации о пострадавших не поступало - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в результате вражеской атаки разрушениям подверглись университет, школа, 10 многоквартирных и 4 частных дома, почта, 2 админздания, дом культуры и теплотрасса.

Дополнение

российские военные за прошедшие сутки атаковали область 1561 раз, гражданское население - 11 раз. Армия рф обстреляла город Горняк, поселки Острое, Кураховка, Очеретино, Щербиновка, села Клебан-Бык, Островское, Предтечино, Рубежное.

По данным полиции, в результате вражеских ударов поврежден 21 гражданский объект - 14 жилых домов, 2 зернохранилища, хозяйственные помещения, автомобили.

Две управляемые авиабомбы "КАБ-250" армия рф сбросила на Островское - разрушенное зернохранилище.

Из артиллерии оккупанты обстреляли Горняк - убили человека, еще 5 гражданских получили ранения. Поврежден частный дом и два авто.

Клебан-Бык российские нападающие накрыли "Смерчами" - повредили 11 частных домов.

Враг нанес 234 удара по 11 населенным пунктам Запорожья: есть погибшая и раненый