Оккупанты ударили по Донецкой области из "Урагана": повреждены дома и линии электропередач

Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей

Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, который, как ожидает Премьер-министр, также будет одобрен Палатой представителей.