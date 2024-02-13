Окупанти вдарили по Донеччині з "Урагану": пошкоджені будинки та лінії електропередач
Київ • УНН
Російські окупаційні війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" селище Цукурине, пошкодивши будівлі та інфраструктуру.
Окупаційні війська рф вдарили по Селидівській громаді з РСЗВ "Ураган". Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація, пише УНН.
Деталі
Сьогодні близько 10:40 з РСЗВ "Ураган" ворог завдав ударів по території Цукуриного. В результаті атаки пошкоджено 2 двоповерхових житлових будинки, 1 легковий автомобіль і лінія електромереж
Попередньо інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Уночі окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, під завалами опинилася людина08.02.24, 07:48 • 31792 перегляди
Нагадаємо
Вчора, 12 лютого, російські війська обстріляли ракетами С-300 приватний сектор у місті Селидове Донецької області, поранивши бабусю та двох її онуків.