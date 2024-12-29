Оккупанты совершили 133 атаки на разных направлениях: где горячее всего

ukenru
Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
18:10 • 809 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 95335 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Эксклюзив
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
 • 135150 просмотра

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 129434 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 138522 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 137105 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 126224 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 117625 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 108449 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 161142 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 90811 просмотра
Новая помощь защитникам от Киевщины: 114-й отдельной бригаде ТРО переданы пикапы Toyota, а также квадрокоптеры и генераторы

Новая помощь защитникам от Киевщины: 114-й отдельной бригаде ТРО переданы пикапы Toyota, а также квадрокоптеры и генераторы

 • 23015 просмотра
За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

 • 33496 просмотра
Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

12:18 • 29675 просмотра
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

12:48 • 65733 просмотра
публикации
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 135150 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 141896 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 161142 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 166880 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 156503 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

12:48 • 65733 просмотра
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 90811 просмотра
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

 • 98665 просмотра
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 106238 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 105927 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Оккупанты совершили 133 атаки на разных направлениях: где горячее всего

Оккупанты совершили 133 атаки на разных направлениях: где горячее всего

Киев  •  УНН

 • 13592 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали позиции ВСУ 133 раза за сутки, больше всего на Покровском направлении - 26 попыток. Противник несет значительные потери, 19 боестолкновений до сих пор продолжаются.

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 133. Об этом говорится в дневной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

«Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Тимофеевка, Бачевск, Сеньковка, Бериловка и Александровка», - говорится в сообщении Генерального штаба.  

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Гатища.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы неподалеку Петропавловки, Кучеровки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Ямполовка, Ивановка и Белогоровка. С начала суток украинские воины отбили уже 15 атак, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Сергеевка.

Оккупанты активизировались на Лиманском направлении: приближаются малыми группами27 дек. 2024, 10:10 • 14584 просмотра

На Северском направлении с начала суток враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Часового Яра. Сейчас продолжаются две атаки оккупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки в районе Щербиновки и Торецка, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка и Новоелизаветовка. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 22 атаки противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики 16 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное. Четыре боя продолжаются.

Наблюдается накопление сил рф на Кураховском направлении - спикер ОСУВ «Хортица»26 дек. 2024, 13:26 • 15538 просмотров

На Времовском направлении захватчики провели 17 атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь, Дачное и Привольное. Четыре боестолкновения продолжаются, также вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Запорожское, Разлив и Комар, в общем сбросив девять управляемых бомб.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники за сегодня отбили 16 атак российских захватчиков, 19 боестолкновений продолжаются, кроме того, враг нанес 152 артиллерийских обстрела.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков