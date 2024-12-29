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Окупанти здійснили 133 атаки на різних напрямках: де найгарячіше

Окупанти здійснили 133 атаки на різних напрямках: де найгарячіше

Київ • УНН

 • 29704 перегляди

Російські війська атакували позиції ЗСУ 133 рази за добу, найбільше на Покровському напрямку - 26 спроб. Противник зазнає значних втрат, 19 боєзіткнень досі тривають.

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України, сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 133. Про це йдеться у денному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.

"Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Тимофіївка, Бачівськ, Сеньківка, Берилівка та Олександрівка", - йдеться у повідомленні Генерального штабу.  

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції наших підрозділів в районі Гатища.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Кучерівки та Лозової. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка. З початку доби українські воїни відбили вже 15 атак, шість боєзіткнень точаться дотепер. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Сергіївка.

Окупанти активізувались на Лиманському напрямку: наближаються малими групами27.12.24, 12:10 • 16239 переглядiв

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру. Наразі тривають дві атаки окупантів.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили дві ворожі атаки в районі Щербинівки та Торецька, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 22 атаки противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Курахівському напрямку загарбники 16 разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне. Чотири бої продовжуються.

Спостерігається накопичення сил рф на Курахівському напрямку - речник ОСУВ "Хортиця"26.12.24, 15:26 • 17657 переглядiв

На Времівському напрямку загарбники провели 17 атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль, Дачне та Привільне. Чотири боєзіткнення тривають, також ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Запорізьке, Розлив та Комар, загалом скинувши дев’ять керованих бомб.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили 16 атак російських загарбників, 19 боєзіткнень продовжуються, крім того, ворог завдав 152 артилерійських обстрілів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
ukrainaУкраїна
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