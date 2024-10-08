Военные рф сбросили взрывчатку на автобус в Херсоне
Киев • УНН
Оккупанты сбросили взрывчатку на общественный транспорт в Херсоне, повредив автобус 5-го маршрута. Пассажирка и водитель не пострадали, но в автобусе пробита крыша и выбито боковое стекло.
Сегодня российские оккупанты снова атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
По словам Мрочко, на этот раз взрывчатку сбросили на автобус, который обслуживает 5-й маршрут. Произошло это вблизи площади Черновола.
«Пассажирка и водитель не травмировались. В автобусе пробита крыша и выбито боковое стекло», - добавил председатель Херсонской МВА.
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