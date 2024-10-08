Військові рф скинули вибухівку на автобус у Херсоні
Київ • УНН
Окупанти скинули вибухівку на громадський транспорт у Херсоні, пошкодивши автобус 5-го маршруту. Пасажирка і водій не постраждали, але в автобусі пробитий дах і вибите бокове скло.
Сьогодні російські окупанти знову атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
За словами Мрочка, цього разу вибухівку скинули на автобус, який обслуговує 5-й маршрут. Сталося це поблизу площі Чорновола.
"Пасажирка і водій не травмувались. В автобусі пробитий дах і вибите бокове скло", - додав голова Херсонської МВА.
Атака на автобус у передмісті Херсона: 54-річна жінка дістала вибухову травму02.10.24, 14:12 • 13884 перегляди