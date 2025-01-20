Оккупанты продвинулись возле 4 населенных пунктов, ВСУ вернули две позиции - DeepState
Киев • УНН
Вражеские войска осуществили продвижение в районах Тернов, Двуречной, Колодязов и Славянки. Силы обороны Украины восстановили контроль над позициями в районах Махновки и Зеленовки.
Террористы продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Оперативная обстановка на разных участках фронта остается напряженной. Силы обороны Украины успешно вернули под свой контроль позиции в районах Махновки и Зеленовки.
В то же время на других направлениях противник активизировал свои усилия. Вражеские войска осуществили продвижение в районах Тернов, Двуречной, вблизи Колодязов и Славянки.
Напомним
Согласно информации от Генштаба, Защитники направляют усилия на срыв выполнения захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.
В пределах суток противник нанес 24 авиационных удара, сбросив при этом 34 КАБ, применил 961 дрон-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
Оккупанты продвигаются на новых участках фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState19.01.25, 02:39 • 59441 просмотр