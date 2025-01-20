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Окупанти просунулись біля 4 населених пунктів, ЗСУ повернули дві позиції - DeepState

Київ • УНН

 • 27822 перегляди

Ворожі війська здійснили просування в районах Тернів, Дворічної, Колодязів і Слов'янки. Сили оборони України відновили контроль над позиціями в районах Махнівки та Зеленівки.

Терористи просунулися біля кількох населених пунктів. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Оперативна обстановка на різних ділянках фронту залишається напруженою. Сили оборони України успішно повернули під свій контроль позиції в районах Махнівки та Зеленівки.

Водночас на інших напрямках противник активізував свої зусилля. Ворожі війська здійснили просування в районах Тернів, Дворічної, поблизу Колодязів і Слов’янки.

Нагадаємо

Згідно з інформацією від Генштабу, Захисники спрямовують зусилля на зрив виконання загарбниками планів наступу та виснаження їх бойового потенціалу.

У межах доби противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 34 КАБ, застосував 961 дрон-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.

Окупанти просуваються на нових ділянках фронту: які населені пункти під загрозою - DeepState19.01.25, 02:39 • 61608 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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