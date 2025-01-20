Окупанти просунулись біля 4 населених пунктів, ЗСУ повернули дві позиції - DeepState
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили просування в районах Тернів, Дворічної, Колодязів і Слов'янки. Сили оборони України відновили контроль над позиціями в районах Махнівки та Зеленівки.
Терористи просунулися біля кількох населених пунктів. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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Оперативна обстановка на різних ділянках фронту залишається напруженою. Сили оборони України успішно повернули під свій контроль позиції в районах Махнівки та Зеленівки.
Водночас на інших напрямках противник активізував свої зусилля. Ворожі війська здійснили просування в районах Тернів, Дворічної, поблизу Колодязів і Слов’янки.
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Згідно з інформацією від Генштабу, Захисники спрямовують зусилля на зрив виконання загарбниками планів наступу та виснаження їх бойового потенціалу.
У межах доби противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 34 КАБ, застосував 961 дрон-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.
Окупанти просуваються на нових ділянках фронту: які населені пункти під загрозою - DeepState19.01.25, 02:39 • 61608 переглядiв