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Оккупанты планируют увеличить свои “мощности” по вывозу украинского зерна за границу - ЦНС

Киев • УНН

 • 43134 просмотра

Оккупанты хотят увеличить вывоз украинского зерна, строя элеваторы на ВОТ Донетчины. Зерно вывозят в другие страны, в частности через Каспийское море в Иран.

Оккупанты планируют увеличить свои “мощности” по вывозу украинского зерна за границу - ЦНС

Российские оккупанты намерены построить на временно оккупированных территориях Донецкой области (ВОТ) 7 элеваторов, каждый из которых сможет вмещать от 20 тысяч тонн зерна. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что уже сейчас россияне хранят на ВОТ Донецкой области около 165 тысяч тонн украинского зерна для дальнейшей незаконной сбыта.

Зерно вывозят в третьи страны – в Луганской области аграрную продукцию поездами транспортируют к Каспийскому морю, а оттуда – в Иран

- говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркивают, что оккупанты планируют увеличить свои "мощности" вывоза украинского зерна за границу.

"кремль зарабатывает на краденом зерне, пока украинцы на оккупированных территориях выживают в нищете", - резюмировали в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях Херсонской области обнаружена схема принудительного выкупа зерна у фермеров по заниженным ценам. По данным ЦНС, за это они получают субсидии, что усиливает их зависимость от оккупантов.

Экспорт зерна в этом сезоне на 14% больше прошлогоднего17.01.25, 17:08 • 75534 просмотра

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