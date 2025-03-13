Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон - ЦНС

Російські окупанти мають намір побудувати на тимчасово окупованих територіях Донецької області (ТОТ) 7 елеваторів, кожен із яких зможе вміщувати від 20 тисяч тонн зерна. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що вже зараз росіяни зберігають на ТОТ Донеччини близько 165 тисяч тонн українського зерна для подальшого незаконного збуту.

Зерно вивозять у треті країни – на Луганщині аграрну продукцію потягами транспортують до Каспійського моря, а звідти – до Ірану - йдеться у повідомленні.

У ЦНС підкреслюють, що окупанти планують збільшити свої "потужності" вивозу українського зерна за кордон.

"кремль заробляє на краденому збіжжі, поки українці на окупованих територіях виживають у злиднях", - резюмували у ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Херсонщині виявлено схему примусового викупу зерна у фермерів за заниженими цінами. За даними ЦНС, за це вони отримують субсидії, що посилює їхню залежність від окупантів.

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