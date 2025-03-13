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Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон - ЦНС

Київ • УНН

 • 43143 перегляди

Окупанти хочуть збільшити вивіз українського зерна, будуючи елеватори на ТОТ Донеччини. Зерно вивозять в інші країни, зокрема через Каспійське море до Ірану.

Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон - ЦНС

Російські окупанти мають намір побудувати на тимчасово окупованих територіях Донецької області (ТОТ) 7 елеваторів, кожен із яких зможе вміщувати від 20 тисяч тонн зерна. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що вже зараз росіяни зберігають на ТОТ Донеччини близько 165 тисяч тонн українського зерна для подальшого незаконного збуту.

Зерно вивозять у треті країни – на Луганщині аграрну продукцію потягами транспортують до Каспійського моря, а звідти – до Ірану

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС підкреслюють, що окупанти планують збільшити свої "потужності" вивозу українського зерна за кордон.

"кремль заробляє на краденому збіжжі, поки українці на окупованих територіях виживають у злиднях", - резюмували у ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Херсонщині виявлено схему примусового викупу зерна у фермерів за заниженими цінами. За даними ЦНС, за це вони отримують субсидії, що посилює їхню залежність від окупантів.

Експорт зерна у цьому сезоні на 14% більший за торішній17.01.25, 17:08 • 75535 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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